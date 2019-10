Governo do Acre divulga metas para que servidores públicos recebam prêmio ao final do ano

O governador em exercício, Major Rocha, publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 25, a aprovação das metas para que os servidores públicos acreanos tenham direito a receber no final do ano do Prêmio Anual de Valorização do Servidor.

As metas foram estipuladas pela Comissão do Prêmio Anual de Valorização do Servidor, formada por integrantes nomeados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

São três metas que precisam ser alcançadas ao final do ano que serão mensuradas de forma diferente.

A primeira é a melhoria do Índice de Manutenção do Desenvolvimento Humano – IDH do Estado do Acre. Para cumprir essa meta o Acre se manter ou apresentar crescimento no IDH deste ano em comparação à 2018.

Já a segunda meta se refere a economia nos gastos públicos com custeio do órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta. Para atingir essa meta, os gastos com telefonia fixa não podem ter crescido mais que 13% em relação ao ano passado.

E por fim, a última meta é o nível de satisfação do cidadão com o serviço prestado pelo órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta. O local escolhido para aferir o atendimento ao público foi a OCA em Rio Branco. A meta a ser atingida é que o índice de satisfação com os serviços prestados não fique abaixo de 80%.