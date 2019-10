Gerente, manicure e técnico em segurança do trabalho: veja as 29 vagas do SINE desta sexta

O Dia do Servidor Público, celebrado na próxima segunda-feira, 28, será ponto facultativo nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual. Os serviços oferecidos pelo funcionalismo público estadual voltam a ser oferecidos na terça-feira, 29.

A medida não se aplica aos serviços de urgência e emergência das áreas da saúde e da segurança. Nestes locais, os serviços serão prestados normalmente.

O próximo feriado será no dia 2 de novembro, seguido do feriado da Proclamação da República, no dia 15, e do feriado estadual no dia 17, data que relembra a assinatura do Tratado de Petrópolis.

Em dezembro, não terá expediente depois do meio-dia do dia 24 nem no Natal, dia 25. No dia 31, o expediente será até o meio-dia.

Fonte: Agência de Notícias do Acre