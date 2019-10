Diretor do presídio de Cruzeiro do Sul diz que paredes de penitenciária são fracas

Para recuperar a pista de pouso de Marechal Thaumaturgo, o Exército vai ceder homens, o Governo do Estado doa o material e a prefeitura entra com o maquinário e parte da mão de obra.

200 sacos de cimento e 60 metros cúbicos de areia e brita foram embarcados pelo Deracre em batelões em Cruzeiro do Sul e seguem para Marechal Thaumaturgo.

No município, a prefeitura já iniciou a travessia do maquinário para o outro lado do Rio, onde fica o aeródromo.

Homens do exército vão limpar as laterais do aeródromo e atuar em parte da obra.

Os detalhes da parceira entre Exército, Governo do Estado e prefeitura foram acertados entre o diretor do Deracre, Ítalo César, diretor executivo, Tom Sérgio, coronel Eduardo do 6º BIS e prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko.

O diretor executivo do Deracre, Tom Sérgio, diz que, por meio de parecerias assim, o governo vem melhorando a qualidade das pistas de aeródromos de cidades do interior, como Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa . Agora será a vez de Thaumaturgo. “É feito um grande esforço para que os aeródromos sigam operando”, cita.

É delicada a situação das pistas dos aeródromos no interior do Acre. No dia 25 de setembro, um avião monomotor minuano teve problema no trem de pouso ao aterrissar em Marechal Thaumaturgo e foi parar na mata lateral da pista.

Poucos dias antes houve problemas em aterrissagens nas pistas de Porto Walter e Manuel Urbano. Nos três casos, os trens de pouso foram avariados pelos buracos nas pistas de pouso dos aeródromos.