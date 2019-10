Alta umidade, tempo abafado e chuvas fortes, avisa Friale em boletim especial

No próximo dia 31 de outubro, o Acre sediará a XIII Reunião Ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento Amazônico. O evento, que será realizado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), contará com a presença de autoridades das esferas municipais, estaduais, federais e de especialistas que debaterão sobre a Aviação Civil na Amazônia.

Três palestrantes farão parte da programação. O Doutor Georges de Moura Ferreira – Consultor Externo da Câmara dos Deputados, na Frente Parlamentar para a Promoção da Aviação na Amazônia, será o primeiro palestrante do dia. Ele versará sobre a Aviação Civil na Amazônia.

O segundo palestrante, Diego Lima Santos, Superintendente Regional do Banco da Amazônia S/A no Acre, falará sobre os investimentos do Basa na Região. Já a terceira e última palestra tratará sobre a Extração e a Comercialização da Borracha e da Castanha da Amazônia, e será ministrada por Manoel Monteiro, presidente da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre).

O presidente do parlamento acreano, deputado Nicolau Júnior (PP), ressaltou a importância do debate para o Estado. “É com muito orgulho que vamos sediar a XIII Reunião Ampliada do Parlamento Amazônico que terá a apresentação de palestras que abordam temas importantes para a nossa região. Não somente o Acre será beneficiado com esse debate, mas todos os demais estados que compõem esse grupo”, enfatizou.

O Parlamento Amazônico é formado pelos nove estados que compõem a Amazônia Legal, sendo eles Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Juntos, os estados se unem para discutir e propor ações para o desenvolvimento da Amazônia Legal e assim articular possíveis soluções, buscando o desenvolvimento econômico e sustentável. As duas últimas edições da reunião aconteceram no Maranhão e Amapá.

Ao final do encontro será realizada a votação do Calendário de Atividades para o Exercício 2020. Os deputados e participantes da XIII Reunião Ampliada do Colegiado do Parlamento Amazônico farão ainda uma visita ao governador do Estado do Acre, Gladson Cameli (PP).

Agência Aleac