Acre se prepara para a última fase de vacinação contra febre aftosa em 2019

A próxima e última etapa do ano da vacinação contra a febre aftosa no Acre irá começar a partir do dia 1º de novembro. Para isso, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) já prepara a campanha que irá ser aplicada em todo o rebanho bovino do Estado.

A campanha será realizada durante no mês de novembro. Mais de 2 milhões de vacinas já foram adquiridas para serem comercializadas no mercado local. Atualmente, o Acre possui cerca de 3,3 milhões de cabeças de gado, com um patrimônio pecuário avaliado em R$ 4 bilhões. O setor é o terceiro que mais movimenta economicamente o PIB do estado, com cerca de R$ 1 bilhão anualmente.

A expectativa do governo é que se essa se consolide como a última grande etapa de vacinação da aftosa, para que a partir de 2020, o Acre possa ser considerado zona livre de febre aftosa sem vacinação. O Acre já é reconhecido internacionalmente pela, Organização Mundial da Saúde Animal, como zona livre de aftosa com vacinação há 14 anos.

Com informações Agência de Notícias do Acre