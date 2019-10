“Só a Dona Linda é mais próxima que eu do governador”, diz Petecão em entrevista

“Só a dona Linda (mãe do Gladson) é mais próxima do que eu do governador”, disse na manhã de hoje (24) o senador Sérgio Petecão (PSD-AC), na Aldeia FM, desfazendo o que ele chamou de “boatos” sobre a sua relação com o Gladson Cameli e uma possível pré-candidatura ao governo em 2022.

“Eu não admito tocar nesse assunto de eleição em 2022. Ora, não passamos nem a eleição de prefeitos. O candidato natural é o Gladson Cameli se ele desejar a reeleição. Não sendo, é outro debate, mas, eu não sou candidato, a população não aceita esse debate, tenho 7 anos no Senado ainda” esclareceu o senador.

Muito descontraído, Petecão aproveitou para dizer que a secretária de planejamento do estado, Maria Alice, está em seu gabinete tratando com sua assessoria, as emendas parlamentares para o estado.

“Eu quero ajudar o Gladson porque ajudo o povo do Acre. Disse a ele o tamanho do abacaxi que ele pegaria, agora ele está vendo. Eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém, falo a verdade”, acrescentou.

O senador garantiu emendas para manutenção das rodovias federais que cortam o estado, as BRs 317 e 364. Líder da bancada do Acre, Petecão disse que a viagem do governador para China tem o aval dele.

“O Gladson tem que andar mesmo, buscar parcerias internacionais para gerar emprego e renda no Acre. Essa é a grande saída. Na agenda da China, somente ele estar como governador, isso é bom todos os acreanos”, concluiu.