Quando a vida nos exige alguns limites

O filme Coringa é um dos maiores sucessos de bilheteria deste ano, e ainda está em cartaz no Cine Araújo do Via Verde Shopping. Quem já assistiu garante que é um “filmaço”, mas decidi não assistir, ao menos não agora, o filme sobre a história do lendário vilão da DC Arthur Flake. A crítica é boa, embora sempre tenham aqueles que dizem que não é bom porque incita a violência e tals. Não é o meu caso.

Não assistirei por entender não conveniente me expor a emoções de um personagem conturbado. Prefiro ficar na base do “Good Vibes”. Assistirei em outro momento, com as emoções mais tranquilas. Por agora tudo que quero e preciso é de histórias água com açúcar. Deixo a densidade do Coringa para os fortes. E sei que não sou a única. Tenho ao menos dois amigos que fizeram a mesma opção.

E, sabe por quê? Porque há momentos em que, mesmo se tratando de ficção, precisamos preservar nossas emoções. É uma questão de “Bom Senso Social Clube” pessoal. De escolha sobre o que lhe convém. Respeitar os limites de suas emoções não é fraqueza. É garantia de bem-estar. É o que penso. Nem todos precisam concordar, mas respeitando, já ajuda muito.

Deputado federal Alan Rick, na foto com a esposa Michele, foi o aniversariante desta quarta-feira, 23, e ganhou muitas felicitações pela data enquanto trabalhava em Brasília. No fim de semana estará em Rio Branco para comemorar ao lado dos familiares

Crocância

O almoço no restaurante Natto é realmente de encher os olhos. O espaço é bonito e muito agradável, mas o melhor é a comida. Experimentei um filé crocante divino e quero voltar para provar uma das especialidades da casa, o pirarucu fresco com banana, queijo e farofa.

Obras

É boa a notícia de que o Estado vai recuperar ramais nos 22 municípios acreanos e que a prefeitura vai recuperar ramais da capital. Os moradores da área rural há muitos anos merecem mais respeito.

Amapá

No meu caso, anseio urgentemente pela recuperação dos ramais da região do Amapá e Benfica – Rodo, Piçarreira, Benfica, estrada velha do Amapá -, uma vez que os moradores cansaram de gastar dinheiro para recuperar carros quebrados na buraqueira.

Confessionário

O melhor presente da vida são amigos. Quem os tem, tem um tesouro. Graças a Deus tenho vários. Uma parte deles se reúne em um singelo grupo de WhatsApp chamado confessionário. Mas não se engane: nossa amizade não é virtual, embora a maioria do tempo de convivência seja via aplicativo.

Niver

A gente sempre se reúne para comemorar aniversários e outras datas festivas. Nesta quarta-feira, 23, por exemplo, a reunião teve um motivo mais do que especial: a comemoração do aniversário da jornalista e editora de A Tribuna, Alex Machado, e da assessora de imprensa dos Correios Tati Castro

No almoço desta quarta-feira, 23, a alegria a descontração de Altino Machado, Victor Augusto, Ana Cristina Silveira, Tati Castro, Roberta Lima e Alessandra Machado, confessarianos que nunca deixam de ir aos encontros (coisa da Nara Elda e da Dani), e as amigas Letícia Mamed e Eurenice Lima, no Natto Bistrô. Pensem num almoço bom!