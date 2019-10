Programe-se: universidades públicas brasileiras divulgam calendário para 2020

Taxas diferenciadas e extremamente competitivas é o principal atrativo do Banco da Amazônia para o período de realização da Semana Nacional de Crédito, uma iniciativa do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FPMPE), que iniciou na quarta-feira, 2 de outubro, e vai até o fim deste mês.

Entre os produtos de destaque que estão sendo ofertados aos empreendedores está o Capital de Giro, com descontos nas taxas que podem chegar a 40%, além das linhas do FNO, recurso de fomento que possui as menores taxas de juros da região Norte e tem condições de financiamento diferenciadas, principalmente quanto a prazo e carência para pagamento.

“O FNO possibilita o financiamento de até 100% do valor do investimento. E os empreendedores já podem acessar o FNO Energia Verde, crédito para aquisição de equipamentos para geração de energia solar com as melhores condições do mercado”, ressalta Nélio Gusmão, gerente executivo de Pessoa Jurídica do Banco da Amazônia.

O projeto da Semana Nacional do Crédito é de responsabilidade do Comitê de Investimento, Financiamento e Crédito do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Instituído pela Lei Complementar 123/06 e regulamentado pelo Decreto 8.364/14, o FPMPE é coordenado pela Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia.

A Semana Nacional do Crédito consiste na realização de eventos promovidos pelas entidades que participam do Fórum, aqui incluído o Banco da Amazônia, o Sebrae e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Durante o período do evento, as ações que serão promovidas se nortearão a partir de quatro pilares básicos, de acordo com a atuação de cada participante.

Há os pilares da Gestão Financeira de pequenos negócios e o da Oferta, recuperação e regularização de crédito em condições diferenciadas e mais benéficas às microempresas e empresas de pequeno porte. E, ainda, os pilares de Venda de produtos e serviços financeiros em condições diferenciadas e o de Processo ágil de acesso ao microcrédito produtivo orientado, mediante validação pelo Sebrae do atendimento presencial obrigatório.

Para saber mais sobre como o evento ocorrerá em todo o Brasil, acesse o sitio www.semanadocredito.gov.br.