Prefeitura de Xapuri abre processo seletivo para médico e agente de endemias

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) publicou a abertura de processo seletivo simplificado para seleção de bolsistas em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, na modalidade de atividades acadêmicas e administrativas e assessor pedagógico, para atuar nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). O edital de nº (013/2019), foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (24).

São ofertadas 7 vagas, os candidatos terão que ter diploma ou certidão de formação de nível superior, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC.

O valor da remuneração ficou definido em R$ 2,5 mil para a jornada de 40h semanais para o cargo de atividades acadêmicas e administrativa e, R$ 3 mil para 40h semanais no cargo de assessor pedagógico. As inscrições começam nesta quinta (24) e irá até o dia 30 de outubro de 2019, das 8:30h às 17:30h.

As inscrições estão sendo realizadas no Centro de Educação Profissional CEFLORA rua Paraná, nº 865, bairro 25 de agosto em Cruzeiro do Sul, e no Núcleo de Educação Profissional (Antigo Centro de Juventude Municipal) rua do Ipepaconha, s/n, bairro Ipepaconha, em Tarauacá (AC).

Confira o quadro de vagas e os requisitos para cada cargo, clicando aqui.