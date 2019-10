Operação da PRF apreende três pessoas, uma motocicleta e animais silvestres

Os últimos dias têm sido de tormento para a família de Jhon Kennedy Araújo dos Santos.

É que o jovem, de 27 anos, está sumido desde a madrugada do último domingo, dia 20.

Os familiares, inclusive, já registraram um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia, onde relatam as informações que possuem até o momento.

O que se sabe é que na madrugada de domingo, Jhon e um casal de amigos trafegavam de carro quando acabaram se perdendo na região do bairro Custódio Freire. Ao pararem para pedir informações, do nada, Jhon saiu correndo do carro e entrou em um matagal e não foi mais visto.

Apesar de estranha, a história foi relatada pelo casal, que estava em sua companhia, e também por outras testemunhas. A família relata que Jhon havia consumido bebida alcoólica e estava sob efeito de droga.

A partir daí, a vida da família tem sido uma procura incessante e até agora, sem resposta.

O pai e uma irmã, acompanhados do casal que estava com Jhon no dia do sumiço, passaram todo o dia desta quinta-feira, 24, vasculhando a área onde o jovem entrou correndo, mas não conseguiram nenhuma pista de seu paradeiro.