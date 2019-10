Lei que cassa alvará de estabelecimentos que vendem produtos roubados é aprovada

A proposta de Projeto de Lei (PL) (14/2019) enviado pela prefeita Socorro Neri (PSB) que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores do Instituto de Previdência de Rio Branco (RBPREV) foi aprovado na Câmara dos Vereadores de Rio Branco (CMRB), em votação unanime, nesta quinta-feira (24).

Com a aprovação do Plano de Cargos será possível a realização de concurso público para contratação de profissionais técnicos e ainda especificar as funções gratificadas dentro da estrutura respeitando os servidores do quadro de pessoal da RBPREV.

Agora, o Projeto de Lei segue para sanção da Prefeita Socorro Neri (PSB). A prefeita defendeu, em mensagem enviada aos vereadores de Rio Branco, que decorrido mais de nove anos de criação do RBPREV, é hora de “fortalecer a instituição criando o quadro de pessoal efetivo de servidores do órgão”.

Neri destaca que o órgão necessita de um quadro servidores efeitos para dar continuidade e sucessão na gestão dos recursos para garantir o pagamentos dos benefícios futuros aos segurados, demanda que tem apoio dos órgãos de representação dos servidores, Conselho Fiscal de Previdência Social e Conselho de Administração de Previdência Social.

Com a aprovação serão criados 26 cargos efetivos, sendo que 7 com formação em nível médio, e 19 com formação de nível superior, sendo dois procuradores jurídicos, onze analistas previdenciários, dois analistas previdenciários contadores, dois analistas previdenciários assistente social e dois analistas previdenciários tecnologia da informação.