Jovem sai correndo de carro, entra em matagal e desaparece no Custódio Freire

Pela primeira vez, Rio Branco vai sediar o evento ‘Semana do Clima do Acre’. Serão três dias de atividades, que ocorrem do dia 29 a 31 deste mês de outubro, em diferentes locais. A programação começa com uma Audiência Pública, no dia 29, no Centro de Convenções da UFAC, das 8h às 12h.

Em seguida, os debates irão abordar o Eixo Sustentabilidade, no dia 30, no Salão Cultural da FAAO. Por último, haverá o Eixo Saúde, no dia 31, que será realizado no Auditório da UNINORTE, ambos das 19h às 21h30. Para participar, é necessário se inscrever pelo site da Semana do Clima do Acre.

As inscrições são gratuitas, tanto para estudantes, quanto para a comunidade, e poderão ser feitas até o próximo dia 31 de outubro. O evento é organizado pelas entidades: Empate pela Amazônia, Acredito e Engenheiros Sem Fronteiras, com apoio de parceiros.

“Convidamos a todos a participarem da Semana do Clima do Acre, um evento criado pelo Movimento e parceiros, para proporcionar esclarecimentos, dar acesso à informação e propor soluções para que a população acreana possa usufruir de um ambiente saudável e sustentável para viver, se alimentar e produzir”, informa a organização.