Ilderlei e Perpétua pactuam investimentos para Cruzeiro do Sul

De olho no fechamento das contas do final do ano e principalmente preocupados com os investimentos no ano que vem que podem ser decisivos nas eleições municipais, os prefeitos acreanos têm feito verdadeiras peregrinações pelos gabinetes dos deputados federais e senadores da bancada acreana em Brasília.

Quem parece ter se dado bem foi o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro. O lado da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), o gestor recebeu a boa notícia da parlamentar comunista que terá a destinação de R$ 4,7 milhões de reais em recursos, de emenda parlamentar, para o município.

Do total do montante, R$ 200 mil serão investidos na área de saúde, outros R$ 150 mil serão aplicados em ações esportivas, como torneios e campeonatos de várias modalidades.

O setor agrícola também vai receber investimentos, pois R$ 350 mil serão destinados para a aquisição de kits de produção hortifrutigranjeira. A energia solar também vai ser estimulada, tendo em vista que a deputada vai destinar R$ 2 milhões, para que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregue kits às comunidades rurais.

“A nossa vinda à Brasília tem sido abençoada por Deus, pois firmamos muitas parcerias. Quero agradecer a deputada Perpétua Almeida por nos receber e atender as nossas necessidades, destinando quase R$ 5 milhões em investimentos para a nossa cidade”, frisou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Casas Populares

Outro destina das emendas é a habitação. Perpétua alocou R$ 2 milhões em emendas para a construção de casas populares. que vão dar mais dignidade aos cruzeirenses afetados, anualmente, pela enchente do Rio Juruá.

“Penso que há a necessidade de alguns investimentos nessa região de Cruzeiro, como a questão de moradia. Pois, sei que muita gente precisa de casas populares. Também sei que o Luz Para Todos não alcançou todas as residências, por isso, estou fazendo esse investimento em placas solares. Acredito que esse é o sonho de muitas famílias pobres, não beneficiadas pelo programa, receber um kit de placar solar para melhorar a sua produção”, endossou Perpétua Almeida.

