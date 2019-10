Festa tucana no “Bar da Ray”

O vice-governador Major Rocha (PSDB) foi surpreendido ontem por amigos que o arrastaram para festejar o aniversário de 50 anos no tradicional “Bar da Ray”, no 2º Distrito. Os 20 amigos mais chegados, que nada tem a ver com política, patrocinaram a festança. Antes, porém, Rocha foi convidado a ir a Assembleia Legislativa. Pensando se tratar de algum assunto do governo, já que o governador Gladson Cameli (Progressista) está viajando, na verdade era para comer um bolo com os amigos de lá também. Entre uma comemoração e outra sempre um convite para alguém pousar no ninho tucano. Não perde tempo!

. O deputado José Bestene (Progressista) desfez os rumores ontem de que iria para a Secretaria Estadual de Saúde no lugar da secretária Mônica Feres.

. Também negou que vá ser o líder do governo no lugar de Gerlen Diniz (Progressista) no próximo ano.

. “Prefiro ficar ao lado do Gladson como um conselheiro ajudando, orientando”, disse.

. Segundo ele, Gladson é “indomável”, “irrequieto”, que ver as mudanças acontecendo sem burocracias.

. O PSD pode tirar o cavalo da chuva porque a prefeita Socorro Neri jamais deixará o PSB para disputar a reeleição.

. Na avaliação de seguimentos importantes do governo, Socorro Neri será uma candidata muito competitiva.

. “Nossas pesquisas apontam que ela vem melhorando muito”, revelou figura de proa do novo governo.

. Em conversa com o diretor do Deracre, Ítalo Figueiredo, ele negou que a escolha dos ramais se deu em função de critérios políticos.

. Na verdade, ele quis dizer politiqueiro porque toda decisão de governo é política.

. Vale lembrar que as prefeituras não vão receber uma ruela do dinheiro dos ramais, o próprio governo vai executar a obra que já está em fase de licitação.

. Já pensou essa bolada toda nas mãos de prefeitos em ano de eleição?

. Lá vem o Adamastor de novo:

. Minha nossa Senhora!

. Fosse na década de 60 eu diria que a Revolução está começando pelo Chile, camaradas!

. Uruguai e Bolívia estão prontos e o governo brasileiro com medo da contaminação das manifestações populares!

. Manifestações por aqui só a urubuzada festejando os cinco a zero no Grêmio!

. “Que vexame”, exclamou a Maria que vende tapioca, à noite, perto da Uninorte!

. A derrota do Grêmio, Maria?!

. “Não, a reforma da previdência aprovada no Senado, vou ter que me lascar de trabalhar para poder me aposentar…”

. Como diz a Ritinha, irmã dela:

. “Confia em Deus, Mulher”!

. “Em Deus eu confio, não confio é nos políticos; o sujeito é senador por oito anos e se aposenta com R$ 20 mil por mês, vou passar a vida trabalhando e contribuindo para me aposentar com 62 anos”.

. E a vida segue…

. O vereador Rodrigo Forneck (PT) sugerindo para que o governo do Estado ajude a custear a passagem de R$ 1 real para os estudantes.

. Bem que o governador Gladson Cameli poderia abraçar essa ideia!

. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul pediu a anulação do processo contra o ex-presidente Lula no caso conhecido como Sítio de Atibaia.

. Me lembrei do Joseph K. que não teve essa ajuda em “O Processo”, do Franz Kafka.

. Como dizia o padre José:

. Cada caso é um caso; cada ponto de vista é a vista de um ponto!

. Bom dia!