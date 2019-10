Engenheiro, manicure e gerente: veja as 32 vagas do SINE desta quinta-feira

Mesmo com a ação das forças de segurança que se iniciou há cerca de duas semanas contra os ataques de membros de facção a transportes coletivos, na noite desta quarta-feira (23) foi registrado mais um arrastão no ônibus, desta vez, no coletivo que faz a linha do bairro São Miguel, na região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o motorista seguia com destino a parada final do bairro quando a dupla parou o ônibus, fingiu ser passageiros e entrou no transporte coletivo. Os criminosos em posse de uma escopeta anunciaram o assalto, apontou a arma de fogo em direção da cabeça do motorista e subtraiu todo dinheiro. Após a ação, os bandidos fugiram do ônibus correndo.

O motorista se deslocou com o ônibus até a Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar o boletim de ocorrência.

A Polícia Militar foi acionada e não conseguiu encontrar os criminosos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.