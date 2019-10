Advogada presa em operação da PF poderá ser suspensa pela OAB

Vereadores do município de Brasileia pretendem ampliar as discussões sobre as ações que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vem desenvolvendo na Resex Chico Mendes de maneira mais intensa nos últimos dois meses.

Os parlamentares afirmam que têm sido procurados por moradores da unidade de conservação para tratar do assunto que tem causado “terror” entre ocupantes considerados pelo órgão como invasores e que têm sido notificados a abandonar o uso ilegal da área.

O novo chefe da Resex Chico Mendes, Wilker Nazareno Júnior, foi convidado recentemente para uma reunião em que os vereadores pediram esclarecimentos sobre as ações de fiscalização e apreensão de gado e madeira, efetuadas por fiscais do ICMBio naquela região.

Além de vereadores, participaram da reunião representantes da Associação de Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes em Brasileia (Amopreb). Alguns moradores da unidade de conservação também estiveram presentes ao encontro.

Nazareno afirmou que as operações realizadas estão sob o comando do Exército Brasileiro, assim como a responsabilidade pelas informações. De acordo ele, associações de moradores devem ser convidadas em breve para uma reunião para tratar sobre as demandas que a Resex apresenta no momento.

A Câmara também pretende realizar, no começo de dezembro, encontro reunindo Ministério Público Federal, governo do estado e ICMBio e a bancada federal acreana para ampliar o debate sobre as ações do órgão ambiental federal na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Representantes do ICMBio afirmam que o movimento é uma tentativa de se legitimar, por meio de apoio político, a permanência de invasores na Reserva Extrativista Chico Mendes. Segundo essas fontes, há em curso uma ação gritante de descumprimento da legislação brasileira.