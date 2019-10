Vândalos depredam ônibus que seria utilizado para turismo de alunos em Rio Branco

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) está desde a última terça-feira (22) implantado em 100% do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, tanto no 1º como no 2º grau. Com isso, a tramitação dos processos passa a ser exclusivamente por via eletrônica.

Para a presidente do TRE Denise Bonfim, as vantagens do software vão além da celeridade, eficiência e transparência ao rito de tramitação processual, “já que representa um avanço no que diz respeito à sustentabilidade, na medida que reduz o consumo de papel e racionaliza gastos”.

No última dia 22/10 o PJE passou a ser utilizados nas seguintes Zonas Eleitorais: 2ª (Xapuri e Capixaba), 3ª (Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa), 5ª (Tarauacá e Jordão), 6ª (Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil), 7ª (Feijó) e 8ª (Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro e Vila Campinas), completando o que faltava.