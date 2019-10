Rocha faz aniversário e ganha mimo do governador: “meu grande amigo”

Evangélico fervoroso, o deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) propôs na sessão desta quarta-feira, 23, o projeto de lei que cria o Dia da Oração no Estado do Acre. Segundo a proposta, o dia 2 de janeiro foi escolhido pelo parlamentar para ser o Dia Estadual da Oração no Acre.

Argumentando que lei similar existe nos Estados Unidos, Cadmiel destacou que independente da religião a oração é importante. “Os evangélicos no Acre são quase 40% da população acreana e juntarmos os católicos nos tornamos maioria. A idéia não é que esse dia se torne feriado. A oração é independente de religião”, explicou o deputado.

Cadmiel usou a Bíblia para justificar sua proposta afirmando que o livro sagrado diz que “devemos orar pelas autoridades constituídas”.

“A grande maioria do povo acreano teme a Deus e esse projeto visa a abençoar a sociedade acreana”, disse o parlamentar que contou com apoio do também pastor e deputado Wagner Felipe (PR).