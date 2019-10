Rio Acre está em nível máximo de alerta por cota baixa em quase toda sua extensão

Apesar da intensificação das chuvas em todo o Estado nos últimos dias, apenas as regiões da Aldeia dos Patos e de Xapuri apresentaram volume suficiente de água no Rio Acre para tirar o manancial do nível de “alerta máximo” estabelecido pela Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Meio Ambiente.

Nas demais estações -Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Riozinho do Rola, Espalha e Rio Branco -o Rio Acre está em alerta máximo porque nessas localidades o volume de água encontra-se abaixo do esperado para este período.

No entanto, em muitos pontos o manancial se aproxima do adequado para este fim de outubro. Nesta terça-feira (22), por exemplo, o rio está medindo 2,54 metros em Rio Branco enquanto o ideal seria 2,69m.