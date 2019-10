Revista de visitantes em presídios tem que ser feita por equipamentos eletrônicos

O governo do Acre tem dados passos concretos para isso. A intenção é fomentar parcerias por meio dos transportes aéreo, fluvial e terrestre com a construção da estrada ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa e beneficiando economicamente as duas regiões.

Mais um passo foi dado nesta terça-feira, 22, com a publicação no Diário Oficial da criação do Grupo de Trabalho que vai efetivar a integração econômica entre o Governo do Estado do Acre e o Departamento de Ucayali (Peru).

O decreto leva em conta que uma das iniciativas possíveis é a integração entre o Brasil e o Peru, por meio da rota Pucallpa (Peru)/Cruzeiro do Sul (Brasil), bem como a necessidade planejamento e implementação de plano de atividades na construção de agenda de trabalho e ulteriores deliberações cria o Grupo de Trabalho para Integração Regional (GTIR) para planejamento e implementação do plano de atividades na construção da Declaração de Conectividade Multimodal Pucallpa (Peru) e Cruzeiro do Sul (Brasil), com fins a efetivar a integração regional nas áreas social, intercultural, ambiental, econômica, turística, industrial e comercial.

Segundo o documento assinado pelo governador Gladson Cameli o Grupo de Trabalho é composto da – Secretaria de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT, Gabinete do Vice-Governador, Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – SEINFRA, Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre – ACISA, e Associação Comercial do Alto Juruá – ACAJ.

Os objetivos do Grupo de Trabalho são retomar o intercâmbio comercial pela via aérea entre as cidades de Cruzeiro do Sul (Acre/Brasil) e Pucallpa (Ucayali/Peru), propor ao Ministério da Infraestrutura e ao Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Peru) que estabeleçam o perfil de projeto para a construção da estrada Cruzeiro do Sul (Acre/Brasil) – Pucallpa (Peru) e sua aprovação; alcançar que o Poder Executivo Federal delegue obrigações para realização dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) para a construção da estrada Cruzeiro do Sul (Acre/Brasil) – Pucallpa (Peru); incluir o grupo de trabalho nas reuniões da Comissão Vice Ministerial de Integração Fronteiriça Brasil – Peru (CVIF); criar um cenário favorável para a geração de negócios e investimentos apoiado por medidas de incentivo do Departamento de Ucayali e do estado do Acre nas cidades de Pucallpa (Ucayali/Peru) e Cruzeiro do Sul (Acre/Brasil).

Como obrigações o Grupo vaicriar um ambiente de trabalho entre a Associação Comercial do Estado do Acre (ACISA), Associação Comercial do Alto Juruá (ACAJ) e a Câmara de Comércio de Ucayali; realizar um levantamento da oferta exportável do Estado do Acre e do departamento de Ucayali que servirá de respaldo na tomada de decisões das instituições federais envolvidas; propor uma agenda de trabalho entre os integrantes da secretaria técnica com prazos de execução de atividades mensal; estabelecer reuniões mensais com os integrantes da secretaria técnica e as instituições federais convidadas, sendo realizadas em Pucallpa e Cruzeiro do Sul e propor encontros empresariais e agendas conjuntas visando o desenvolvimento econômico de ambos estados.