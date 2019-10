Prefeitura estreita rua no centro de Xapuri e desagrada moradores

A ideia da prefeitura de Xapuri de estreitar a parte final da rua Floriano Peixoto, na área central da cidade, não está agradando aos moradores.

Recentemente asfaltada, a via está sendo delimitada por guias de concreto que a estão deixando apertada para o tráfego de veículos, segundo a opinião de alguns motoristas.

O centro de Xapuri é formado por ruas bem traçadas e bastante largas, o que dificulta o trabalho da prefeitura na hora de asfaltar as vias. De acordo com o secretário de Infraestrutura do município, José Cecílio Evangelista, a obra está sendo realizada em obediência ao projeto original.

“Devido ao meio-fio dá uma impressão que está estreita, mas é aquilo mesmo que está na planilha”, informou.

Um morador da rua, que pediu para não ter o nome publicado, não gostou da altura do meio-fio, mas considerou que a via, que estava em péssimas condições, agora está asfaltada.

“Não terá como estacionar fora da rua como ocorria antes. Falta a chamada área de escape. Mas o importante é que agora está asfaltada. Aqui já não estava dando de passar mais carros”, ponderou.

João Jorge Cosmo da Silva, morador do bairro da Sibéria, elogiou a ação da prefeitura em recuperar as ruas da cidade, mas protestou contra a alteração na estética da via.

“É louvável o esforço da prefeitura no melhoramento das vias públicas, mas quero protestar contra o encolhimento da parte final da rua Floriano Peixoto. Mesmo sem o asfalto suficiente, acho que a prefeitura não deveria ter modificado para pior a parte arquitetônica da rua. Xapuri é uma cidade turística, o que se faz deve sim ter como preocupação o bem-estar da população, mas não nos dá o direito de tirar seu embelezamento e seu avivamento”, afirmou.

O secretário José Cecílio Evangelista explicou ainda que a delimitação com os meios-fios não se restringirá àquela parte da rua, mas a todo o trecho que foi asfaltado.

Informado da insatisfação, o prefeito Ubiracy Vasconcelos informou que discutirá com o engenheiro responsável pela obra a possibilidade de alteração da parte relacionada ao descontentamento dos moradores.