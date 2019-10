No Acre, advogada é presa acusada de colaborar com o crime

O menor espancado, esfaqueado 14 vezes e jogado no barranco do Rio Juruá, na noite de segunda-feira, 21, em Cruzeiro do Sul, disse à polícia que a facção que “atua” no bairro, filmou toda a ação e divulgou no grupo de WhatsApp dos criminosos.

Ele contou que estava perto do Porto do Abraão, quando foi abordado por três homens que o indagaram sobre qual seria sua facção, lhe bateram e deram 14 facadas e filmaram para “comprovar” o serviço.

Ele foi ferido por volta das 23h da segunda-feira, mas ficou em silêncio a noite toda na margem do Rio Juruá e só gritou por ajuda na manhã de terça. Se fingiu de morto porque temia que os agressores votassem para “terminar o serviço”.

O rapaz foi ouvido no Hospital do Juruá e o caso é apurado pelo delegado Alexnaldo Batista.