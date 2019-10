Mês de outubro acumula 311 focos de queimadas no Acre

Os municípios não contemplados nesta fase do programa de recuperação de ramais tem apoio assegurado no próximo verão. A Secretaria de Infraestrutura do Acre deverá repassar combustível e disponibilizar 20 patrulhas para todas prefeituras atuarem nas vicinais.

Este ano, cerca de 300 quilômetros de ramais serão melhorados com “padrão DNIT”, ou seja, estarão prontos para serem pavimentados. Seis municípios são atendidos nesta fase.

De acordo com Thiago Caetano, titular da SEINFRA, o Governo do Estado mantém diálogo com as comunidades sobre o andamento do projeto de ramais.