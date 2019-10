Emissão de Carteiras de Trabalho está suspensa no município de Cruzeiro do Sul

Começa nesta quarta-feira, 23, uma série de ações do Programa de Regularização de Débito (Regularize), do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), que visam dar maior comodidade aos usuários em débito e que desejam regularizar sua dívida com o órgão. O programa ocorre no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Sobral.

O consumidor poderá pagar seus débitos à vista ou de forma parcelada, com desconto de até 95% sobre encargos e multas, conforme tabela definida na resolução que autoriza a instituição do programa.

O programa abrange todos os débitos dos usuários referentes ao consumo de água, esgotamento sanitário ou qualquer outra prestação de serviço vencidos até o dia 25 de junho de 2019, podendo ser pagos à vista ou negociados em até 60 parcelas. Os débitos em procedimentos judicializados também poderão fazer parte do programa.

Para solicitar atendimento, o consumidor deverá se dirigir ao CAC da Sobral com documentos pessoais e informar o número de matrícula no Depasa para atualizar seus dados cadastrais no sistema de gestão comercial do Depasa.

Além do atendimento no CAC, o Regularize também estará disponível aos usuários do Depasa na Central de Atendimento da OCA e em todas as agências do Depasa no interior do estado.

Fonte: Agência de Notícias do Acre