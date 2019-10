Corpo de homem é encontrado em estado avançado de decomposição na Transacreana

O senhor Mário Jorge do Nascimento Viana, de 49 anos, foi encontrado morto dentro de um açude localizado no km 47 da rodovia AC-90, na tarde desta terça-feira (22) na Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco. O corpo foi recolhido na manhã desta quarta-feira (23) até a sede do Instituto Médico Legal.

De acordo com informações de familiares, Mário havia saído de casa no domingo (20) para pescar e não retornou para sua residência. A família procurou o homem pelas chácaras e encontrou o corpo boiando no açude de um vizinho.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local encontraram o corpo de Mário em estado avançando de decomposição.

A área foi isolada pelos policiais para os trabalhos dos peritos em criminalística. Inicialmente os peritos não conseguiram constatar se no corpo havia marca de perfurações de tiros ou cortes de arma branca, devido o corpo está em estado de putrefação.

A polícia acredita que a causa da morte foi afogamento. Familiares entraram em contato com a polícia civil e pediram para que o caso fosse investigado.