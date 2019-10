Chegada do inverno leva equipes a traçarem estratégias de combate à dengue no Acre

O início das chuvas no final do ano marca a chegada do inverno amazônico no Acre. Com isso, equipes da Secretaria Estadual de Saúde (Seasacre) já começaram a planejar ações de combate à dengue, inicialmente, na Região do Juruá. O Aedes Aegypti é o responsável pela transmissão da dengue, da zika e da chikungunya.

O governo do estado auxilia os municípios a realizarem ações que diminuam o número de casos de malária e dengue. Nesta semana, técnicos do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre realizam assessoria na região do Juruá para discutir estratégias para o enfrentamento ao Aedes Aegypti.

Para evitar possíveis surtos e epidemias, a Saúde também discute as ações de controle da malária nos municípios de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, que correspondem a 97% dos casos da doença no estado.

As principais dicas para evitar que o mosquito transmissor da doença, Aedes Aegypti, se prolifere e contamine mais pessoas são:

– Guardar as garrafas sempre viradas para baixo;

– Encher de areia ou terra os pratinhos que possam armazenar água;

– Jogar no lixo qualquer objeto que possa acumular água;

– Manter bem tampados baldes, tonéis, piscinas e caixas d’água;

– Guardar pneus ao abrigo da chuva e da água.

Fonte: Agência de Notícias do Acre