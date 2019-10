Alunos do projeto Defensores do Futuro visitam à Aleac e Câmara

Curiosos, entusiasmados e atentos a cada detalhe, assim estavam os alunos o projeto: Defensores do Futuro, nas visitas à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e a Câmara de Vereadores de Rio Branco, realizadas na manhã desta quarta-feira, 23.

A ação faz parte da 3ª etapa das atividades com a turma 63, do 6º ano da Escola Serafim da Silva Salgado, contemplados com o projeto. Depois da visita à nova sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae), os alunos puderam conhecer a organização do Poder Legislativo, em âmbito estadual e municipal.

Agatha Lissandra, 12 anos, falou sobre a experiência de participar da atividade. “Estou surpresa, pois o que dizem da política nem é tão ruim assim, existem pessoas que realmente estão lá para nos representar. É a primeira vez que tenho a oportunidade de conhecer esses lugares e estou muito feliz, com certeza vou falar para minha família e amigos tudo o que eu aprendi hoje, contou.

O coordenador do Núcleo da Cidadania da Defensoria Pública do Estado, Celso Araújo, avaliou as visitas como positiva e importante para a formação dos alunos. “É por meio de ações como essa que os adolescentes podem sonhar com um futuro melhor, vivenciar o funcionamento de instituições públicas e órgãos, e também ser conscientizados que a educação é o caminho”, disse.

Na Aleac, os defensores do futuro foram recepcionados pelo deputado estadual Roberto Duarte (MDB) e pelo coordenador de Cerimonial e Relações Públicas, Neto Barros que explicaram sobre o ofício dos parlamentares e o funcionamento da Casa Legislativa.

Já na Câmara Municipal, os alunos puderam acompanhar a sessão do dia e logo em seguida, foi cedido espaço para o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo apresentar o projeto. Mamed Dankar (PT), Emerson Jarude (Sem Partido) e Eduardo Farias (PCdoB ) usaram à tribuna para parabenizar a iniciativa.

O vereador Rodrigo Forneck (PT) foi escolhido pelos demais para apresentar as atribuições dos vereadores e o papel que representam para os munícipes.

A atividade também foi acompanhada pelo diretor da Escola Serafim da Silva Salgado, Veridiano Lima e os integrantes da equipe do projeto, Sandra Xavier, Fernanda Souza, Jairo Silva e Maria Aldina Ferreira.