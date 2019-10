Universidade Federal do Acre divulga edital de Mestrado em Ciência Florestal

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPREG) da Universidade Federal do Acre (UFAC) divulgou nesta terça-feira (22) o edital de Nº (28/2019) que trata sobre a abertura de processo seletivo para ingresso no Curso de Mestrado em Ciência Florestal (Ciflor).

Serão ofertadas onze vagas para matrícula no primeiro semestre do ano letivo de 2019, assim sendo, 08 (oito) para ampla concorrência, 02 para os portadores de deficiência (PCD) e 1 reservadas para negros (Lei nº 12.990/2014).

Será considerado candidato com deficiência aquele que se enquadre nas categorias discriminadas no Decreto Federal nº 3.298/1999, em seus artigos 3º e 4º, este último com a redação dada pelo Decreto nº 5.296/2004.

As inscrições irão começar na próxima segunda-feira (28) e irá terminar no dia 20 de Novembro, a inscrição será somente via online em link disponibilizado no site da UFAC (http://sistemas.ufac.br/ ciflor). Todos os arquivos deverão ser enviados no formato PDF.