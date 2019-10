Tião Bocalom e Daniel Zen trocam farpas por modelo de desenvolvimento do Acre

A entrevista concedida pelo deputado estadual Daniel Zen (PT) ao Blog do Crica, no ac24horas, rendeu – além de acessos, uma réplica do diretor da Emater no Acre, Tião Bocalom. “Boca” se disse decepcionado com o argumento do parlamentar ao suscitar que “a florestania ainda é a única saída econômica para o Acre”. Sobre esse modelo de negócio, levantado durante toda a gestão do PT no estado, ele garante que “empurrou nossos jovens para o comércio das drogas”, declarou o diretor.

Tião Bocalom também destaca que o agronegócio é um serviço que demanda responsabilidade, por isso, a atual gestão estadual tem montado equipes técnicas, elaborado planejamentos para que em 2020, possa praticar tudo que está no papel.

Diante da polêmica criada com Bocalom, Daniel Zen deu sua tréplica e esclareceu alguns pontos citados por ele com relação à economia florestal. “Nunca disse que a economia florestal é a saída para o Acre. Muito menos que seja a única saída. O que defendo é uma economia de base diversificada, a partir dos pequenos e médios empreendimentos. Na lógica que defendo, há espaço para tudo, do extrativismo ao agronegócio, passando pela agricultura familiar, pela agroindustrialização (com ênfase em sistemas de integração e sistemas agroflorestais) e pelo fortalecimento do comércio”, ressalta o parlamentar.

Zen diz que apenas contestou “aqueles que dizem que a economia florestal não dá resultado”. “Foi o Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico do Acre que constatou – e não eu – que, de tudo o que Estado arrecadou com exportações, do início desse ano de 2019 até o mês de setembro, mais da metade foi oriunda da venda de apenas dois produtos florestais: madeira e castanha”, assegura.

Para Zen, não há espaço para uma única coisa e que o atual governo debate com base em desejos, sonhos e achismos. “acham que o agronegócio baseado no latifúndio e na monocultura são soluções mágicas para o desenvolvimento econômico do Acre. Até agora, não conseguiram apresentar nada de concreto que comprove a tese deles”, afirma.