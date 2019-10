Terça será de tempo instável com chuvas e uma fraca frente fria em regiões do Acre

O Governo do Acre divulgou nessa segunda-feira, 21, a abertura de editais do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser), da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

As licitações ocorrerão na modalidade de convite de participação comunitária, cujo objetivo é a contratação de serviços de ampliação e adequação gerais das escolas, aquisição de madeira e material de construção, destinados a escolas rurais do município de Cruzeiro do Sul.

As escolas a serem atendidas são: Escola Joaquim Nogueira, Escola Maurício Mappes Barroso, Escola Rainha da Floresta e Escola Visconde do Rio Branco. Os editais poderão ser acessados no período de 21 a 25 de outubro pelo endereço http://acre.gov.br/chamada-publicas-e-editais/.

Mais informações: (68) 3213-2364/ 3213 – Comissão de Avaliação e Julgamento de Propostas.

Fonte: Agência de Notícias do Acre