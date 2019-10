Prefeita Socorro Neri vai à caça de emendas parlamentares

Numa tentativa de deixar claro tudo que fora dito durante o 7º Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, num evento que ocorreu no último final de semana, em Rio Branco, o petista Jorge Viana fez uma publicação numa rede social nesta terça-feira, 22, destacando pontos tocados por ele e que provocaram uma série de críticas ao ex-senador acreano.

A começar pela derrota dos petistas nas urnas após a última eleição. Falei (…) sobre sermos resilientes, de entendermos que, lamentavelmente, ainda estamos vivendo o agravamento dos problemas em meio a tantas crises (…) Falei dos nossos erros políticos, das nossas falhas e das nossas responsabilidades, especialmente da minha”, explicitou Viana.

Jorge ressaltou, novamente, que as derrotas ensinam mais que as vitórias e que “aceitarmos passar por momentos de humilhação não é gesto de fraqueza, mas de grandeza”. Para ele, o Brasil segue no caminho errado e a liberdade do ex-presidente Lula é a solução para a “pacificação” o país.

“(…) Quando divididos, nunca conseguimos bons resultados. Fiz questão de ressaltar que, já há algum tempo, começamos a ficar parecidos como os que criticávamos, que não valorizamos nem demos o devido respeito a nossas lideranças… Não éramos assim”, disse.

Jorge também comentou nesta terça que, de fato, lideranças como Angelim e Marcus Viana deveriam ser mais prestigiadas. “O Marcus Alexandre, engenheiro, foi respeitosamente acolhido pelo presidente do Tribunal de Justiça, onde faz um trabalho sério e digno. O Angelim passa uma temporada em Brasília cuidando da etapa final da formação das filhas… E o Binho? E quantos mais? Em um momento de crise tão aguda, de tanta desesperança, eles poderiam estar sendo melhor aproveitados. Sinceramente, é assim que penso!”. Ao final da publicação, garantiu que se coloca à disposição do partido para ajudar no que puder.