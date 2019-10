Polícia recupera motocicleta pouco tempo após ser roubada, em Cruzeiro do Sul

Começou nessa segunda-feira, 21, o atendimento itinerante do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) no município de Capixaba. Lá, estão sendo oferecidos diversos serviços de veículos, habilitações e entrega de documentos. O Detran itinerante ficará no município até a próxima sexta-feira, dia 25, no prédio do CRAS, localizado na rua Airton Sena, nº 160, bairro Conquista.

Os condutores podem realizar transferência de propriedade, transferência de município, licenciamento, alteração de categoria, renovação e segunda via de CNH, solicitação de CNH definitiva e emplacamento.

Fonte: Agência de Notícias do Acre