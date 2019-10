Onda de roubos e arrombamentos em comércios quebra rotina de tranquilidade em Xapuri

Considerado como um dos municípios mais tranquilo do Acre, no que diz respeito aos registros de ocorrências relacionadas a crimes contra o patrimônio, Xapuri tem visto esse status declinar nos últimos meses em razão de uma série de roubos, arrombamentos de agências bancárias, casas lotéricas, Correios e lojas.

O Agente de Polícia Civil Eurico Marques Feitosa afirma que é necessário que a estrutura de segurança na cidade seja reforçada. Segundo ele, a falta de contingente é uma das maiores dificuldades para o trabalho de combate à criminalidade no município. O policial diz que as ações preventivas e de abordagens a pessoas suspeitas fundamentais para se evitar crimes.

“Não temos barreiras na estrada. Aqui todo mundo entra livremente e é necessário que a polícia aborde e averigue qualquer possibilidade de que criminosos estejam vindo à cidade para organizar esses roubos, porque a gente sabe que é isso o que está acontecendo”, afirma o policial.

No dia 21 de janeiro deste ano, Eurico Feitosa evitou um assalto ao empresário Cícero Alencar, proprietário do Supermercado 4S e das lojas Cícero Movelar. Na ocasião, o comerciante foi alvejado pelo assaltante que, por sua vez, foi baleado pelo policial, indo à óbito posteriormente.

O bandido era o mesmo do assalto a uma lotérica no centro de Rio Branco, em outubro de 2013, que ganhou repercussão na internet pela intervenção do policial civil Albion Gomes, falecido em 2017. No dia 29 de julho, a Polícia Militar conseguiu impedir o roubo do cofre da agência do Banco do Brasil na cidade. A parede do prédio da agência chegou a ser arrombada pelos ladrões.

No começo do mês de setembro, um roubo estimado em mais de R$ 100 mil foi realizado na loja Magazine do Povo. Notebooks, celulares, televisores, bicicletas elétricas e outros produtos foram levados do estabelecimento comercial. Segundo a polícia, a loja foi invadida pela porta da frente, durante a madrugada. Os ladrões gastaram várias horas fazendo o transporte dos produtos. Até hoje, ninguém foi preso.

Na madrugada desta segunda-feira, 21, ladrões tentaram mais uma vez arrombar a agência dos Correios. Imagens de câmeras de monitoramento mostram que eram por volta de 4 horas da manhã quando três criminosos tentavam entrar na agência. Pouco antes desse horário, ladrões roubaram ferramentas em uma loja de material de construção.

Apoio para as polícias

Informado da situação pelo deputado estadual Antônio Pedro (Dem), o governador em exercício Wherles Rocha se comprometeu, segundo o parlamentar, em dar atenção às ocorrências que têm sido registradas pela polícia no município. De acordo com ele, o major viabilizará reforço à polícia local para ações de prevenção e combate a esses crimes.

“Eu tenho visto as pessoas assustadas e amedrontadas com essa situação. Eu mesmo, que sou empresário, não posso estar tranquilo sabendo que a qualquer momento podemos ser vítimas dessa violência. Por isso, pedi ao governador em exercício, o Major Rocha, que dê uma atenção para essa situação para evitarmos que se perca o controle disso na nossa cidade”, afirmou o deputado.