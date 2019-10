O destino das CPI’s na Aleac!

Faltam apenas 45 dias e apenas 21 sessões ordinárias para que os deputados entrem em recesso. Provavelmente no dia 12 ou 17 de dezembro. Tudo vai depender da votação do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentárias (LOA). Isto porque, segundo a Constituição Federal, o Poder Legislativo só entra em recesso se a peça orçamentária for votada. O tempo é exíguo para que se cumpra todos os prazos nas Comissões, mas a sessões extraordinárias são praxe todo final de ano. Não remunerada, para que fique claro.

Também existem duas Comissões Parlamentares de Inquérito em pleno funcionamento. A do deputado Jenilson Leite (PSB), que investiga supostas ilegalidades na cobrança de energia elétrica e a do deputado Luís Gonzaga (PSDB), que tenta esclarecer o endividamento absurdo dos servidores públicos através dos empréstimos consignados. Vale ressaltar a dedicação e os compromissos dos parlamentares nas duas CPI’s. Feitas com muita responsabilidade. Sem cheiro de pizza e coca cola zero.

O deputado Roberto Duarte (MDB), que participa das duas CPI’s, informou a coluna que até dezembro o relatório final da CPI da Energisa estará pronto e será dado o encaminhamento para as devidas providências. Quando a CPI dos Consignados, deverá ser suspensa durante o recesso parlamentar votando a funcionar normalmente a partir de fevereiro no reinício dos trabalhos legislativos.

. No passado convencionou-se que toda CPI acabava em pizza.

. O povo tinha certa razão.

. Em uma das operações da Polícia Federal, por exemplo, foi descoberto que o falecido senador Sérgio Guerra, do PSDB, havia recebido R$ 10 milhões para construir um relatório genérico na CPI da Petrobrás no ano de 2009.

. As CPI’s também eram instrumentos de perseguição política ou pressão contra o Executivo, mas as coisas mudaram.

. Pode se afirmar que as CPI’s da Aleac cumprem um excelente papel em defesa dos interesses da população.

. Porém, não é santo para fazer milagres.

. O questionamento da prefeita Socorro Neri (PSB) sobre a aplicação dos R$ 94 milhões a recuperação dos ramais é pertinente.

. Informaram mal ao governador Gladson Cameli (Progressistas) que, induzido ao erro, chamou de debate politiqueiro.

. Na verdade, ela questionou a mudança do planejamento feito em 2018 quando os 22 municípios seriam contemplados.

. Socorro Neri é presidente da Associação dos Prefeitos do Acre que também a pressionam por recursos.

. O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), por exemplo, questionou a mudança também preocupado com a situação dos produtores do seu município.

. Cesário Braga feliz da vida com a sua recondução a presidência estadual do PT, Braga é uma boa alma.

. O líder do Executivo na Câmara, vereador Rodrigo Forneck (PT), manifestou sua posição com clareza contrária a qualquer reajuste nas passagens de ônibus.

. O vereador Artêmio Costa, também!

. Raílson Correia, idem!

. Que lambança doida essa no PSL!

. Como diz o Adamastor, na Apolônio Sales:

. “Minha nossa Senhora”!

. Protesto no Chile, Bolívia…o povo tá acordando!

. Bom dia!