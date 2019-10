Ministério da Educação divulga horário de provas do Enem no Acre

Começa nesta quarta-feira, 23, a etapa semifinal da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP), que ocorre em São Paulo com estudantes selecionados por todo o país. No Acre, nove estudantes devem representar escolas estaduais com produções desenvolvidas em conjunto aos professores de suas respectivas escolas, tanto da capital, quanto do interior do Acre.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (SEE), sete escolas acreanas estão em festa com a seleção para a semifinal. A jovem Ana Cláudia Maciel, da escola estadual Senador Adalberto Sena, será uma das primeiras a embarcar, com sua a crônica “A velhinha mais formosa”, que fala sobre a gameleira.

Além dela, quem também teve sua produção escolhida entre trabalhos de 500 alunos do Brasil, foi a aluna Ana Cláudia, semifinalista da categoria crônica com o texto “O maior telefone público da cidade”. Ela é da escola Charles Santos, do município de Sena Madureira.

Já na categoria documentário, a produção selecionada foi “Nordestinos no Acre”, dos estudantes Eloís Eduardo do Santos, Raele Brito e Thomaz Oliveira, da Escola Jovem Humberto Soares da Costa, em Rio Branco. A produção foi inspirada na vida da avó de um dos estudantes do trio. A captação e edição das imagens foi toda feita pelo aparelho celular.

O artigo de opinião que representará o estado na OLP é “Tudo seria melhor se pudéssemos viver, a sobreviver” do estudante Gabriel Gomes, da escola José Ribamar Batista, que retrata a vida na comunidade onde o jovem mora.

As semifinalistas da categoria memórias literárias são as produções “O calor da saudade”, do aluno João Paulo de Oliveira da escola Presbiteriana de Cruzeiro do Sul, e “Nazaré, menina mulher! Mãezaré!” da estudante Tamilly da Silva da unidade de ensino Nanzio Magalhães, de Feijó. O poema que também é semifinalista é “Um dia na minha terra” da aluna Nicole Verçosa da escola Santa Clara de Xapuri.

O concurso é uma iniciativa do Itaú Social em conjunto com o Ministério da Educação. O tema é “O lugar onde vivo”. A semifinal será dividida em cinco encontros, conforme as categorias: Crônica, Memórias Literárias, Poema, Documentário e Artigo de Opinião.

Com informações da Agência de Notícias do Acre