Justiça autoriza TFD para estudante que se acidentou em vaso sanitário de escola

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, 22, orientações sobre o horário das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, em todo o país. Como a aplicação segue o horário de Brasília, dependendo do local, os relógios podem estar até duas horas atrasados, e os participantes devem ficar atentos.

No Acre e em 13 municípios do Amazonas, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 10h. O fechamento dos portões será às 11h e o término das provas às 17h. Os municípios amazonenses que serão regidos pelo mesmo horário do Acre são: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga.

Os estudantes que chegarem após o fechamento dos portões não poderão fazer o exame. No dia 3 de novembro, os estudantes terão cinco horas e meia para fazer a prova. No segundo domingo de prova, 10 de novembro, o tempo será mais curto: cinco horas.

O acesso à sala de provas só será permitido com a apresentação de documento oficial de identificação com foto, conforme previsto em edital. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que o participante imprima e leve o cartão de confirmação da inscrição, que já está disponível na Página do Participante e no aplicativo do Enem.

