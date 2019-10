Promotor concede parecer e Hildebrando Pascoal poderá voltar para casa ainda hoje

Luís Almir, o Tetê, veio de Manaus para ser secretário particular do governador e em menos de 30 dias foi convidado para ser o novo Controlador-Geral do Estado

Foi publicado na edição desta terça-feira, 22, do Diário Oficial a nomeação de Luis Almir Brandão Francisco Soares, para o cargo de Controlador-Geral do Estado. Ele ocupa a vaga de Oscar Abrantes que deixou o cargo no último dia 9 de outubro para ir tocar a vida em Fortaleza (Ceará).

Luis Almir, mais conhecido como Tetê, chegou ao Acre no mês de setembro a convite do governador Gladson Cameli. Ele é natural de Manaus (Amazonas) e foi contratado para ser o secretário particular do governador. Em menos de 30 dias no Estado, Tetê foi convidado para ser o novo Controlador-Geral do Estado.

Ao ac24horas, o novo CGE afirmou que ficou bastante feliz com o convite do governador. “Eu tenho uma amizade de muitos anos com o governador. Ele me convidou para ser seu secretário particular e desde então vinha desempenhando essa função até que na última sexta-feira, 18, ele me convidou para ser Controlador”, disse Almir, afirmando ter mais de 30 anos de experiência na gestão pública.

Tetê afirmou que trabalhou os últimos 10 anos no setor de gestão da Assembleia Legislativa do Amazonas, sendo que já passou pela Prefeitura de Manaus, Câmara Municipal e também o Tribunal de Contas do Amazonas. Ele também informou que foi candidato nas eleições de 2016 ao cargo de vereador de Manaus, mas acabou não sendo eleito, obtendo apenas 2,079 votos.

O novo controlador-geral é formado em Ciências Contábeis e em duas pós-graduações: uma em Gestão Pública e Outra em Gestão em Qualidade Total. Em seu cartão de visita, ele também se apresenta como Perito Contábil e Auditor.

Por ser novo no Palácio Rio Branco, Luis Almir enfrentou uma certa dificuldade para se adaptar. Por não conhecer todos os membros do primeiro escalão, chegou a vários momentos confundir nomes e até mesmo errar algumas agendas, mas nada que não comprometesse seu trabalho.