Homem é assaltado, esfaqueado e jogado em barranco de rio

No inicio da manhã desta terça-feira, 22, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionadas para o resgate de um homem que foi assaltado, esfaqueado e jogado no barranco no Rio Juruá, no Porto do Abraão, no bairro da Várzea.

O homem estava com três perfurações de arma branca e teria passado a noite no barranco. Depois do resgate, foi levado ao Hospital do Juruá com ferimentos graves.

A Policia Civil irá investigar o caso.