Com 3 votos do Acre, Senado aprova texto-base da reforma da Previdência

A proposta segue para sanção presidencial e entrará em vigor 180 dias após o aval do presidente Jair Bolsonaro

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) comemorou a aprovação no Senado Federal do projeto que garante aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com suspeita de câncer o direito a biópsia no prazo de 30 dias contados a partir do pedido médico. A senadora considerou “um importante ganho para a saúde” e qualificou como “medida concreta no combate a doença”.

A proposta estabelece que o limite valerá para os exames necessários nos casos em que o tumor maligno seja a principal suspeita do médico. O projeto aprovado segue agora para sanção presidencial. O objetivo é acelerar o acesso às medicações e cirurgias necessárias.

‘Tenho atuado em favor das mulheres. Essa aprovação mostra um avanço que vai permitir muitas mulheres serem diagnosticadas em fase inicial do câncer de mama, o que aumenta as chances de cura”, destacou a parlamentar. Mailza enfatizou que estamos no Outubro Rosa, mas a prevenção e exames devem ser feitos todos os dias.

Mailza promoveu Outubro Rosa no Quinari

A Senadora Mailza Gomes realizou em outubro uma palestra na Praça Central do Quinari, no intuito de conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama e outras doenças.

A mobilização segue o calendário do Outubro Rosa, mês voltado a conscientização e importância do exame de mama, no intuito de prevenir o esse tipo de câncer que atinge a população feminina.