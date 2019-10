Circulação do trânsito no Conjunto Tangará sofre alteração informa RBTRANS

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) publicou a reabertura de processo seletivo simplificado de seleção de bolsistas, na modalidade de mediador de aprendizagem, para atuar nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). O edital de nº 001.13/2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (22).

São ofertadas 57 vagas, os candidatos terão que ter diploma ou certidão de formação de nível superior ou técnico, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC.

O valor da remuneração ficou definido em R$ 2.250,00 para a jornada de 40h semanais e R$ 1250,00 para 20h semanais. As inscrições começam nesta terça-feira, 22, e vai até o dia 24, das 8h30 às 17h30.

Confira o quadro de vagas e os requisitos para cada cargo, clicando aqui.

Veja os locais de inscrições:

Cruzeiro do Sul – Centro de Educação Profissional CEFLORA, Rua Paraná, nº 865, bairro 25 de Agosto.

Epitaciolândia – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação rua José de Deus/ Centro, Centro de Florestania.

Rio Branco – Unidade Central Rua Riachuelo nº 138 – bairro José Augusto (Ao lado da Escola Humberto Soares).

Senador Guiomard – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Rua Manoel Julião nº 830 – Centro/Maria Fernandes – Fazendinha.

Tarauacá – Núcleo de Educação Profissional (Antigo Centro de Juventude Municipal) rua do Ipepaconha, s/n, bairro Ipepaconha.

Xapuri – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação – rua Floriano Peixoto – Centro (Próximo ao Fórum)

Sena Madureira – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação avenida Avelino Chaves, nº 690 – Centro

Santa Rosa do Purus – Centro Cultural da Florestania rua 28 de Abril s/n /Cidade Nova

Rodrigues Alves – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação rua Tarauacá, nº 257 – Centro

Porto Walter – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação rua Beira Rio, s/n – Centro.

Plácido de Castro – Centro de Educação Profissional João de Deus Rodovia AC-40, km 3,5.

Marechal Thaumaturgo – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação – rua Mario Lobão, s/n – Centro

Mâncio Lima – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Av. Joaquim Generoso de Oliveira, nº 202, Centro

Jordão – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação rua Francisco Djalma da Silva, s/n – Centro

Feijó – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Avenida Marechal Deodoro, nº 1140, Centro

Brasileia – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Av. Benjamin Constant, nº 64 – Centro.

Bujari – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Rua Geraldo Mesquita, nº 0148 – Centro

Acrelândia – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Av. Brasil, nº 508 – Centro

Assis Brasil – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Av. Raimundo Chaar, nº 324 – Centro.