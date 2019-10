Bombas velhas são o maior problema no abastecimento de água, diz Depasa

O pedreiro Edilson da Conceição Caetano, de 38 anos, foi ferido com um tiro no final da manhã terça-feira (22). O crime aconteceu na rua Hiena, atrás da quadra de esporte no Conjunto Wilson Ribeiro, região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava caminhando com seu irmão na rua quando um homem não identificado se aproximou e efetuou dois tiros. Um dos projeteis atingiu Edilson na perna esquerda. Para não morrer, os irmãos saíram correndo e fugiram do criminoso que se evadiu do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e conduziu o ferido ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 4°Batalhão estiveram no local, colheram as características do autor do crime e em seguida fizeram rondas na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.