Acre fica entre os piores em qualidade da informação contábil e fiscal, mostra Tesouro Nacional

Uma projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgada na última semana estima que a expectativa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC para com as contratações temporárias neste final de ano é a maior em seis anos. As maiores vagas de emprego, conforme dados do superintendente Deywerson Galvão, são para o Natal.

Em todo o país, espera-se a contratação de cerca de 91 mil trabalhadores. Para o Acre, Galvão também diz que a expectativa junto ao empresariado local é bastante positiva. “Os empresários já estão na expectativa e nós também, já que é importante para a economia local que haja movimentação, principalmente nessa parte do ano. A projeção da CNC é boa e nós acreditamos que, aqui no Acre, as contratações também serão boas”, afirmou.

De acordo com a CNC, o número é 4% maior que o registrado em 2018, e a movimentação será de R$35,9 bilhões em todo o país, somente no Natal. A retomada parcial do nível de atividades do setor a inflação baixa pode ser um dos estímulos para contratação, bem como a liberação de recursos extraordinários para o consumo, como os saques no FGTS e no PIS/Pasep.

O estudo da CNC aponta, ainda, que os maiores volumes de contratações deverão ocorrer nos ramos de vestuário (62,5 mil vagas) e de hiper e supermercados (12,8 mil).