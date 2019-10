Abertas inscrições para bolsistas do Pronatec; remuneração será de R$ 2.500

Desta terça-feira, 22, até a próxima quinta-feira, dia 24, a Associação Médica do Acre (AMAC), em parceria com a Academia Acreana de Medicina, estarão realizando três ciclos de palestras gratuitas a médicos e estudantes de medicina em Rio Branco. As palestras irão ocorrer a partir das 19 horas, no auditório D, da Uninorte.

A ação faz parte das atividades de comemoração ao Dia do Médico, celebrado no último dia 18 de outubro. Hoje, irá ocorrer a primeira palestra, com o tema Orientações básicas de contabilidade e gestão: passo a passo para abrir seu consultório. Este tema tem como principal foco os médicos mais jovens e recém-formados e estudantes do último ano de Medicina.

Nesta quarta-feira, 23, será a palestra sobre Aspectos Previdenciários da Profissão Médica , voltada para todos os profissionais médicos que queiram saber um pouco mais sobre seus direitos profissionais.

Já na quinta-feira, último dia de palestra, será abordado o tema: Saúde Mental do Médico e estudante de Medicina, tema muito importante a ser discutido, pois a profissão médica é a que mais é atingida por burnout e suicídio.