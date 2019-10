Segunda será de tempo instável com chuvas a qualquer hora em regiões do Acre

As guerras entre facções não param e mais um homicídio foi registrado na capital. Rafael Jardim do Nascimento, de 24 anos, foi executado com 4 tiros na noite deste domingo (20). O crime aconteceu na rua Rio Tarauacá, no Conjunto Rui Lino III, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Rafael estava em frente de sua casa, quando quatro homens não identificados se aproximaram num carro prata, pararam e já desceram rendendo a vítima. Os criminosos fizeram Rafael se ajoelhar e o executaram com quatro tiros. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local, “Escobar” já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada dos peritos em criminalística.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informaram a reportagem do ac24horas, que Rafael é o principal suspeito de ter matado um homem identificado como Luan com um tiro na cabeça na manhã deste domingo em uma festa numa chácara na Estrada do Apolônio Sales. A polícia informou ainda que pessoas que estavam na festa reconheceram Rafael como o autor do crime.