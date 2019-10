São aplicadas nesta segunda-feira (21) as provas do Saeb 

A avaliação serve para medir a eficiência da educação no Brasil

Começou hoje (21) a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Para este ano, estão previstos a inclusão de 73 mil escolas de todo o Brasil, com participação de cerca de sete milhões de estudantes que estão distribuídos em 244 mil turmas. Com a avaliação, de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é possível avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação. Assim, as médias de desempenho do Saeb, juntamente com os dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Para esta edição, o Inep implementou algumas inovações como a referência na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017. Assim, estudantes do 9º ano de escolas públicas e privadas farão os testes de ciências da natureza e ciências humanas com base na BNCC, que também será a referência para a avaliação dos alunos do 2º ano do ensino fundamental. As avaliações de língua portuguesa e matemática serão para todos os estudantes de 5º e 9º anos do ensino fundamental e de 3ª e 4ª séries do ensino médio e técnico integrado das escolas públicas.

Uma outra novidade é a avaliação da educação infantil, que será realizada em caráter de estudo-piloto para uma amostra de creches e pré-escolas públicas.

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil