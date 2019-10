Quem tem medo dos 50?

É comum, quando o assunto é idade, as pessoas se assustarem quando digo que farei 50 anos em março de 2020. A primeira surpresa vem doo fato de eu (uiii) não ter qualquer reserva em falar do assunto. A segunda talvez, e somente talvez seja, porque a idade assusta mesmo, seja ela 40, 50, 60, 70…

Nessa transição para os 50, cortei o cabelo bem curto para tirar as químicas – tirei mais 80%, mas ainda tem – passei a ler um pouco mais sobre o assunto e, principalmente, seguir alguns perfis que tratam do tema no Instagram.

Um adendo importante na conversa sobre as coisas boas da vida na era tecnológica: você se interessa pelo assunto, dar um Google ou procura uma hashtag e, pá, acha um bocado de coisas legais para seguir.

Dizem que os 50 são os novos 30. Os mais ousados que dizem que são os novos 20 (também não vamos exagerar, né?), mas a verdade é que ter 50 anos atualmente já não é um bicho de sete cabeças, embora muita, muita gente mesmo, prefira fazer a Glória Maria escondendo a idade ou se dando cinco, seis anos a menos.

Não vejo problema em quem esconde ou diminui a idade, mas gosto dessa perspectiva de mulheres assumindo com mais facilidade que estão amadurecendo e como essa mudança vem proporcionando opções que antes não tínhamos, inclusive no estilo de ser e vestir.

É interessante que estejamos mais abertas a aceitar nossos cabelos brancos, que não sejamos mais tão escravas da tinta, da escova e de roupas que nem sempre não nos convém. Isso não significa um padrão de roupas de senhoras (pelo amor de Deus!), apenas o respeito às nossas escolhas mais sinceras, sejam elas um shortinho ou um camisão bem largo de linho.

Trata-se apenas de sentir-se bem independente dos padrões ou estereótipos, ao mesmo tempo que nos permitimos termos a idade não apenas que o nosso corpo, mas que a nossa alma demonstra. E isso é absolutamente pessoal e inegociável.

Essa é a melhor parte da história. A que me faz, de fato, não ter medo dos 50 que já estão batendo à minha porta.

Quero falar mais sobre isso nas próximas semanas. Vamos ver onde podemos chegar.

Bom dia, boa tarde, boa noite!

Até quarta!

Historiador, professor, cronista, escritor e um dos palestrantes mais pops da atualidade, Leandro Karnal está em Rio Branco e fará palestra nesta segunda a partir das 18h30 para convidados do Ministério Público Estadual no Teatro da Universidade Federal do Acre

Gestão

Procuradora-Geral de Justiça Kátia Rejane e sua equipe acertaram muitíssimo em convidar Karnal para falar sobre gestão e inovação aos procuradores, promotores do Ministério Público Estadual. Uma prova disso é a imensa procura pelos convites.

Palestra

Sobre a palestra de Leandro Karnal, é de impressionar a correria dos últimos dias no Ministério Público por ingressos. Todos querem participar da palestra que é gratuita e para convidados, mas o espaço é restrito e os convites também.

Pastoras Fátima Batistela e Valéria Marques, durante o Pré-Congresso de Mulheres da Igreja Batista do Bosque na última terça-feira, 15. A foto é de Adma Costa

Congresso

Falando em Congresso de Mulheres da Igreja Batista do Bosque, o deste ano promete ser um dos melhores, pois contará com louvor, adoração e ministração de Ludmila Ferber, pastora Talitha Pereira e Apóstola Dayse Costa.

Bombeiro

Sou fã do Projeto Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros que todos os anos proporciona as crianças uma semana inteira de atividades em altura, que incluem Rapel, Resgate e Tirolesa. Este ano as atividades do projeto estão sendo realizadas na Arena Acreana em parceria com a Secretaria de Esportes.

Agência

Muito legal o novo layout da Agência de Notícias, que agora passa a se chamar “Notícias do Acre”, lançada na manhã desta segunda-feira, 21, pelo governador Gladson Cameli e pela secretária de comunicação Silvânia Pinheiro.

Secretária Silvânia Pinheiro com as mulheres que fazem a Agência Notícias do Acre, responsável pela divulgação das ações oficiais do governo do Estado.