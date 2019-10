Performance com dançarinos seminus para o trânsito na Capital

Uma demonstração teatral artística realizada no período noturno desse final de semana na região central de Rio Branco vem chamando atenção dos internautas. Por meio de redes sociais, o vídeo fora amplamente divulgado. Nas imagens, aparecem cinco atores, entre homens e mulheres, performando uma série rítmica estilo contemporânea ao público. Enquanto isso, alguns carros parados num semáforo também puderam presenciar a cena.

A intervenção artística é do Grupo Beco e já possui seis anos de existência. O grupo realiza pesquisas e, nesta ocasião, segundo o produtor cultural do grupo, deu início ao espetáculo independente “O Beco do Mijo”, realizado nos dias 19 e 20 no Cine Teatro Recreio. A apresentação é restrita a maiores de 16 anos. Como o grupo se apresentou em via pública, algumas imagens acabaram sendo divulgadas, uma vez que o público pagante não é permitido a fazer gravações.

“Esse [trecho] é o início do espetáculo, que é o prólogo, a parte de desconstrução dos atores, do corpo de ator, para o início de cena. É uma intervenção artista que tem todo um conceito, mas essa cena foi só o início do espetáculo”, explicou Luck Aragão, produtor cultural do Beco do Mijo.

A manifestação artística do Beco do Mijo conta com atores que se dispuseram a trilhar os caminhos de um grupo de pesquisa. “O grupo é influenciado pelos estudos culturais e por autores da teoria decolonial. A intenção é justamente trazer à cena um passado profético que, inspirado em Edouard Glisant, revela a perspectiva de lançar um olhar sobre o que está além das narrativas oficiais”, diz o grupo.

Segundo o produtor, a ideia dos projetos realizados por ele também é abrir caminhos que “desliguem a constituição dos personagens e a estética do espetáculo com a construção do imaginário do ser na Amazônia”.

O Beco já aprovou projeto pela Fundação Elias Mansour e, atualmente, conta com sete atores, entre homens e mulheres, e cinco músicos, responsáveis pela trilha sonora do espetáculo.