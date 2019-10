Ministério Público irá investigar malha viária do Loteamento Maia, no Bujari

Mais uma etapa da Operação Rota Segura 2019, realizada no Acre pela Polícia Rodoviária Federal no Acre, resultou em abordagens e pessoas detidas. Desta vez, a fiscalização começou na última quinta-feira, 17, e encerrou no nesse domingo (20). Foram abordados e fiscalizados 756 veículos e 825 pessoas. O reforço do policiamento foi no trecho urbano e nos principais acessos a Rio Branco, nas BR-317 e BR-364.

Deste total, 227 condutores realizaram o teste de etilômetro, sendo que três foram autuados por embriaguez à condução veicular. Outras duas pessoas foram presas em flagrante: um homem de 23 anos de idade por tráfico de drogas e outro de 26 anos com uma motocicleta roubada.

Não houve acidentes com mortes nas rodovias federais que passam pelo estado neste período da operação. A Operação contou com apoio de outros órgãos policiais, com objetivo de coibir práticas criminosas no estado do Acre e reduzir a violência no trânsito nas rodovias federais.

Foto: PRF/Acre