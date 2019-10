Governo do Estado diz que usa “padrão DNIT” nos ramais do Acre

O Governo Acre quer atrair produtores rurais rondonienses e de outras regiões aos mais de cinco milhões de hectares de terras férteis e onduladas, próprias para agricultura de precisão.

A informação é do secretário de Agricultura, Paulo Wadt, que articula o desenvolvimento do agronegócio, no Acre formando parcerias com os governos de Rondônia e Amazonas. A informação foi repassada à coluna do José Luiz, do Diário da Amazônia.

O plano do Governo do Acre é ainda maior: com o intuito de acelerar o desenvolvimento na região, os secretários de Agricultura Petrúcio Magalhães, Paulo Wadt e Evandro Padovani, estão à caminho de consolidar o Consórcio Amazonas-Acre-Rondônia (Amacro).