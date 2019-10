O fim das coligações proporcionais vai obrigar os partidos políticos a lançarem candidatos a prefeito em todas as capitais, inclusive Rio Branco. As coligações majoritárias estão liberadas, mas a principal preocupação dos dirigentes partidários é eleger o maior número de vereadores ganhando musculatura política para a formação das chapas de deputado federal e estadual em 2020. Os atuais deputados federais e estaduais, por exemplo, não poderão participar de coligações obrigando seus partidos a construírem chapas próprias. Tomando como exemplo a última eleição em que a coligação proporcional vigorava a deputada Perpétua Almeida foi a única a se eleger pela coligação PT/PCdoB o que não poderá se repetir em 2022.

No caso da eleição municipal, além da prefeita Socorro Neri (PSB), candidata natural a reeleição, o MDB está lançando Roberto Duarte, PSDB/PROGRESSISTAS, Minoru Kinpara, o SOLIDARIEDADE, Vanda Milani, o PV vai com o juiz aposentado Pedro Longo, o AVANTE terá como candidato o empresário Jarbas Soster, o advogado Sanderson Moura também está na disputa. Indefinidos estão o PSD do senador Sérgio Petecão, o PSL do ex-prefeito Tião Bocalom, o PDT representado pelo deputado Luis Tchê e o PT, que poderá apoiar Socorro Neri, lançar candidato próprio ou ficar neutro como querem alguns. O certo é que haverá uma enxurrada de candidatos na eleição municipal em Rio Branco levando a decisão final para o segundo turno.

. O PSDB conseguiu colocar o anzol na boca do Progressista para formar a dobradinha mais forte para enfrentar a prefeita Socorro Neri, PT e PCdoB nas urnas.

. O governador Gladson e o vice major Rocha querem mais partidos nessa coligação.

. O convite ao senador Sérgio Petecão já teria sido feito por Rocha.

. O medo de Petecão é o PSD ser engolido nessa aliança onde o mais bobo dá beliscão em azulejo.

. O deputado José Bestene está onde sempre deveria ter estado: ao lado do governador Gladson na articulação política do Progressista.

. Com um partido forte na mão ele entra bem no jogo do poder e na arena eleitoral de 2020 e 2022.

. O deputado Jonas Lima (PT) anda empolgado em ser oposição; só precisa medir as palavras para não entrar no campo da ofensa pessoal.

. A reação nas redes sociais contra seu discurso afirmando que o governador Gladson não tem caráter foi virulenta.

. Quem tem boca diz o que quer, mas também ouve o que não quer!

. O Dnit passou o verão quase todo ensaboando a BR-317; chegou o inverno e não será surpresa se a rodovia fechar entre Xapuri e Epitaciolândia.

. Pelo visto o PCdoB está mais otimista com a volta da esquerda ao poder novamente do que o irmão siamês, o PT.

. O discurso do PCdoB é proativo!

. Com as votações do PPA e da LOA a semana promete esquentar novamente na Assembleia Legislativa.

. Na Câmara Municipal os preparativos são para a reta final de alguns mandatos, já que no próximo ano teremos as eleições.

. Nada é permanente a não ser a mudança!

. Um dia é o outro não!

. Bom dia!